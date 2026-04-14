Владельца ТРК «Звёздный» в Красноярске обязали выплатить 4,18 млн за пожар

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск ООО «ДНС Ритейл» к ООО «Фурор» — собственнику торгового комплекса. Причина — пожар, произошедший в январе 2024 года в одном из павильонов ТРК «Звёздный».
Возгорание случилось в помещении площадью 30 квадратных метров, которое арендовал истец. В результате огонь повредил товарно-материальные ценности «ДНС Ритейл» на сумму более 4,1 миллиона рублей.
Как указано в иске, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования светильника. Кроме того, в здании торгового комплекса были выявлены нарушения требований пожарной безопасности и электробезопасности.
Суд обязал ООО «Фурор» выплатить 4,18 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба, а также 222,4 тысячи рублей за досудебную экспертизу и 157,3 тысячи рублей судебных расходов на госпошлину.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске под домашний арест отправили экс-гендиректора ИСС Решетнева.