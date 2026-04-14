Уход премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может привести к политическому коллапсу в Киеве, заявил британский дипломат Иан Прауд.
Он уточнил, что смена венгерского правительства может «предзнаменовать» новое продвижение РФ или политический крах на Украине.
«Победа Мадьяра в Венгрии придаст еврократам смелости продолжать поддерживать Зеленского в его борьбе до последнего украинца», — сказал Прауд.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Прауд отметил, что затягивание украинского конфликта может привести к прорыву РФ и крупному политическому коллапсу в Киеве.
«Либо произойдёт крупныйвоенный прорыв России, в результате которого она зачистит оставшуюся часть ДНР и завершит конфликт мирным соглашением, либо развернётся крупный политический коллапс в Киеве, так как другие факторы, влияющие на продолжение конфликта, станут невыносимы для Зеленского», — заявил он.
Напомним, по результатам парламентских выборов в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» получила 138 мест из 199.
По словам спецпредставителя президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева, после выборов в Венгрии распад ЕС лишь ускорится.