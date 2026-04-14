Паром Сокчо — Владивосток приостанавливает рейсы с 14 апреля из-за роста цен на топливо

Паромное сообщение между южнокорейским портом Сокчо и Владивостоком временно приостанавливается с 14 апреля. Решение связано с резким ростом цен на топливо, вызванным обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в представительстве МИД России во Владивостоке.
«Из-за влияния высоких цен на нефть, вызванных “ближневосточным кризисом”, паром GNL Grace, курсирующий между Сокчо и Владивостоком, с 14 апреля временно прекращает рейсы», — говорится в сообщении.
При этом маршрут Тонхэ — Владивосток продолжает работать в штатном режиме.
Напомним, что паромное сообщение между Владивостоком и южнокорейским портом Сокчо было возобновлено 28 февраля 2026 года. Компания GNLST вернулась к работе после январского перерыва, который был связан с ремонтом и профилактическим обслуживанием судна.
Также напомним, что обострение конфликта на Ближнем Востоке может принести дополнительную выгоду портам Приморья, работающим с грузами в контейнерах. Меняющаяся с каждым днем мировая логистическая карта делает восток России одной из приоритетных точек поставок китайских грузов.