В Красноярске загорелся мебельный цех (видео)

Пиломатериалы загорелись в мебельном цехе в Железнодорожном районе Красноярска утром 14 апреля. Об этом сообщили в МЧС.
Сигнал о возгорании в здании по адресу улица Красной Звезды, 1 поступил в 9:12. Сейчас с огнем борются 24 пожарных и 8 единиц спецтехники.
Кадрами с места событий очевидцы делятся в соцсетях.
«Предварительная площадь пожара — 250 кв.м., он еще не локализован. Пострадавших нет. Информация уточняется», — рассказали в МЧС.
