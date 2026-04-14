Красноярский фотограф с помощью дрона спас марала от бродячих собак (видео)

Красноярский фотограф Сергей Филинин с помощью дрона отогнал стаю бродячих собак от марала. Историей и кадрами спасения он поделился в своих соцсетях.
Все произошло на Торгашинском хребте. Фотограф заметил вдалеке марала и решил сделать кадры с воздуха. Однако, когда дрон подлетел к животному, Сергей заметил, что того окружила стая бродячих собак.
Он направил аппарат прямо на псов. Незнакомый жужжащий объект напугал животных, и они убежали. При этом марал никак не отреагировал и продолжил спокойно щипать траву.
Фотограф отметил, что случаи, когда одичавшие собаки загоняют косуль и маралов вблизи Красноярска, не редкость. Но в этот раз история закончилась благополучно.
