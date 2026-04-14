Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский фотограф с помощью дрона спас марала от бродячих собак (видео)

Красноярский фотограф Сергей Филинин с помощью дрона отогнал стаю бродячих собак от марала в лесу под городом.

Красноярский фотограф Сергей Филинин с помощью дрона отогнал стаю бродячих собак от марала. Историей и кадрами спасения он поделился в своих соцсетях.

Все произошло на Торгашинском хребте. Фотограф заметил вдалеке марала и решил сделать кадры с воздуха. Однако, когда дрон подлетел к животному, Сергей заметил, что того окружила стая бродячих собак.

Он направил аппарат прямо на псов. Незнакомый жужжащий объект напугал животных, и они убежали. При этом марал никак не отреагировал и продолжил спокойно щипать траву.

Фотограф отметил, что случаи, когда одичавшие собаки загоняют косуль и маралов вблизи Красноярска, не редкость. Но в этот раз история закончилась благополучно.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.