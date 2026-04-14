Утром 14 апреля в Ростовской области сняли угрозу беспилотной опасности

В Ростовской области отменили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Оповещение об этом поступило жителям от РСЧС рано утром 14 апреля.
Дончан предупредили об угрозе воздушной атаки после полуночи. Людей просили покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не приближаться к окнам. Позже стало известно, что в ночь на 14 апреля силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском районе Ростовской области.
По словам донского губернатора Юрия Слюсаря, информация о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала, будет уточняться.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше