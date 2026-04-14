В Хабаровске покажут фильм о реке Туюн, ставшей легендой туризма

В Хабаровске 18 апреля в 19:00 состоится премьера документального фильма «Гостеприимный Туюн» (18+) — нового проекта медиакоманды «Планета Тайга», посвящённого туристическому потенциалу региона.
Фильм рассказывает о реке Туюн — одной из значимых водных артерий Хабаровского края, история освоения которой насчитывает почти век. От первых топографических экспедиций начала XX века до современных маршрутов для сплава — авторы показывают, как менялось отношение к реке и какую роль она играет сегодня.
Картина объединяет элементы экспедиционного кино и исследования: команда проходит маршрут и одновременно фиксирует его как часть природного и культурного наследия региона.
Особое внимание уделено развитию детского и семейного туризма. В фильме показано, как природная среда влияет на формирование характера, учит ответственности и становится частью воспитания.
Авторы проекта поднимают вопрос о том, как природные ресурсы могут работать на развитие территории и формирование туристической привлекательности Хабаровского края.
Премьера станет событием для любителей путешествий, а также для представителей туристической отрасли и культурного сообщества.
Показ пройдёт 18 апреля в 19:00 в кинотеатре «Дружба».