В Хабаровске покажут фильм о реке Туюн, ставшей легендой туризма

Фильм рассказывает о реке Туюн — одной из значимых водных артерий Хабаровского края, история освоения которой насчитывает почти век. От первых топографических экспедиций начала XX века до современных маршрутов для сплава — авторы показывают, как менялось отношение к реке и какую роль она играет сегодня.