В КНР арестовали бывшего высокопоставленного члена консультативного совета

ШАНХАЙ, 14 апреля. /ТАСС/. Верховная народная прокуратура КНР распорядилась арестовать бывшего члена Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая 14-го созыва Би Цзинцюаня. В сообщении прокуратуры указывается, что он подозревается в получении взяток в особо крупных размерах.
Би Цзинцюань в последние годы также занимал пост заместителя председателя экономического комитета политико-консультативного совета и председателя Китайского центра международных экономических обменов.
Прокуратура города Цзинань восточной провинции КНР Шаньдун возбудила в его отношении уголовное дело.
Борьба с коррупцией в Китае активизировалась с приходом к власти в 2012 году председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, коррупция — это «раковая опухоль, которая ставит под угрозу жизнеспособность и боеспособность партии». За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании были лишены постов и получили тюремные сроки, вплоть до пожизненных, официальные лица высокого уровня, руководители крупных компаний и рядовые чиновники.