Актер Владимир Аблогин оказался в СИЗО: в чем подозревают исполнителя роли Лермонтова

Актер театра и кино Владимир Аблогин, известный широкой публике по роли Михаила Лермонтова, оказался в СИЗО по делу о мошенничестве. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.
Отмечается, что звезду кино подозревают в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, под видом священника Аболгин в мессенджере пытался получить от мужчины шеть миллионов рублей для помощи детям.
Адвокат артиста утверждает, что его подопечный это делал по просьбе знакомого, и о том, что совершает преступление, не знал. Он просто помогал театру с финансированием.
Однако сейчас Аблогин сидит в СИЗО, в последний раз срок ареста ему продлили в конце марта.
