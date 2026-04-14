Несколько рот 158-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины пропали без вести в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В материале сказано, что украинские военнослужащие пропали в лесных массивах севернее населённого пункта Писаревка.
«Некрологи ликвидированных украинских националистов показали, что в лесных массивах севернее Писаревки пропало без вести несколько рот 158-й ОМБр ВСУ», — говорится в сообщении.
Военнослужащие российской группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.