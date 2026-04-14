Эксперт Шпильман рассказала, как подготовиться к Тотальному диктанту

НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Тем, кто собирается принять участие в акции «Тотальный диктант» 18 апреля, стоит повторить правила написания частицы «не» и постановки знаков препинания в сложном предложении. Таким мнением с ТАСС поделилась доцент кафедры современного русского языка и методики его преподавания НГПУ и член Филологического совета Тотального диктанта Марина Шпильман.
«Субъективно — диктант будет немного сложнее, чем в 2025 году. Чтобы лучше подготовиться к нему, стоит повторить слитное и раздельное написание “не” со словами, удвоенные “Н” в словах, относящихся к разным частям речи, а из пунктуации — повторить знаки препинания в сложном предложении», — приводит слова Шпильман пресс-служба НГПУ.
Эксперт добавила, что текст, который будет предложен участникам акции «Тотальный диктант» в 2026 году, будет посвящен Александру Сергеевичу Пушкину и его семье.
Автором текста Тотального диктанта в 2026 году стал заслуженный деятель искусств РФ исследователь русской литературы XX века, доктор филологических наук, лауреат премии «Большая книга», ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Николаевич Варламов.
Тотальный диктант — ежегодная культурно-просветительская акция, первый раз прошедшая в 2004 году в Новосибирске. В 2025 году она охватила более 50 стран, объединив свыше 1,3 млн участников очно, онлайн и в трансляции онлайн-марафона. В 2026 году акция состоится при поддержке Фонда президентских грантов.