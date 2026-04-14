Иркутян научат делать правильные скворечники

В совещании приняли участие советник мэра города Инга Корочкина, директор Дворца творчества, главный организатор фестиваля «Домик СчастьЯ» Антон Кутимский, директор МАУ «Праздник» Антон Титков, блогер Илья Филиппенко, заместитель начальника отдела охраны окружающей среды мэрии Валентина Сафонова, орнитолог, доктор биологических наук ИГУ Игорь Фефелов.
Как отметил Игорь Фефелов, Иркутск расположен на пути миграции множества птиц, в том числе редких, занесенных в Красную книгу. Через город пролетают орлы, журавли, лебеди. Один из редких видов — овсянка-дубровник — сохранился в областном центре, хотя в других местах практически исчез.
Кроме того, в 2024 году Иркутск признан городом-попечителем птиц, а в его границах находится особо охраняемая природная территория «Птичья гавань». В этом году там обустроят экологическую тропу.
«Конструкция скворечника не должна вредить птицам. Домики нельзя красить, шлифовать и использовать клей, фанеру, ДСП или пластик. Лучший материал — сухая нестроганая доска (желательно из лиственных пород) толщиной не менее 15 мм. Также важны точные размеры: каждому виду птиц и белок нужен подходящий домик (бельчатник, синичник, скворечник). Крыша должна быть съемной — для ежегодной очистки», — подчеркнул Игорь Фефелов.
Домики для птиц планируют развесить в городских лесах, парках и на особо охраняемых природных территориях. Ориентировочное количество — не менее 150. Для сравнения: в советское время нормой считалось 50 метров между домиками, сейчас плотность может быть выше — до 60 штук на 20 га. Для островов Юность и Конный, где пройдет финал фестиваля, потребуется около 40 домиков, сообщает пресс-служба администрации города.
Конкурс будет разделен на две категории:
Полезные домики — строго по стандартам, их развесят в лесах и парках.
Арт-объекты — декоративные кормушки, которые украсят общественные пространства (в них птицы селиться не будут).
Фестиваль станет частью программы празднования 365-летия Иркутска. Финал состоится 6 июня: участники соберутся у драмтеатра, пройдут колонной до «Ракушки» на острове Юность, где и развернутся основные события. Каждый скворечник получит жетон с номером от 1 до 365 — в честь юбилея города. Их изготовят заранее и будут вручать участникам при регистрации. Это поможет создать видео- и фотоматериалы для продвижения фестиваля.
«Все маленькие домики будут не просто скворечниками, а мини-копиями главных достопримечательностей Иркутска. Это не только творческое задание, но и наша экологическая и социальная ответственность», — подчеркнула советник мэра Инга Корочкина.
С положением о фестивале можно ознакомиться на сайте администрации города. Для учителей технологии и педагогов школ проведут обучающий семинар. Прием работ продлится до 20 мая, подведение итогов и финальная демонстрация работ состоится 6 июня.