Редчайшие артефакты, найденные археологом Владиславом Мамонтовым, покажут волгоградцам

— Каждый студент, хотя бы раз побывавший на полевой практике ВГСПУ, твердил первокурсникам проверенную на деле истину: «Езжайте! Вы не пожалеете». Конечно, сначала мы, как и все, думали о каких-то бытовых мелочах — а как спать? А как купаться? Но еще до начала раскопок мы были настроены на то, что нас ждем мегакрутое приключение. По счастливой случайности в 2015 году я, тогда еще первокурсница, попала в экспедицию к Владиславу Ивановичу. Этот человек влюбил меня в археологию так же, как влюблял в нее тысячу других школьников и студентов. Он обладал такой харизмой и такой неизмеримой любовью к своему делу, что рядом с ним было невозможно оставаться безучастным, — рассказывала корреспондентам ИА «Высота 102» участник молодежного археологического клуба «Легенда» Анастасия Гущина. — Причем, если большинство людей он заражал этим делом, как внеучебной деятельностью, то нас еще и как наукой.