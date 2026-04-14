Редчайшие артефакты, найденные археологом Владиславом Мамонтовым, покажут волгоградцам

Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Редчайшие артефакты, найденные знаменитым волгоградским археологом Владиславом Мамонтовым, покажут волгоградцам на выставке в областном краеведческом музее.

Археологии Владислав Мамонтов, который накануне мог бы справить свое 90-летие, посвятил всю жизнь. Человек, влюбивший в это дело сотни студентов и ставший для них истинной легендой, передавал ценнейшие экспонаты музею, составляя едва ли не основу его экспозиции.

— На третьем курсе педагогического института Владислав Мамонтов перевелся на заочное отделение и устроился в музей сначала художником, а после возглавил отдел дореволюционного периода, — рассказывают в Волгоградском областном краеведческом музее. — В 1964 году он одним из первых в городе получил Открытый лист Института археологии АН СССР, подтверждающий его право на проведение раскопок курганов и других археологических объектов на территории региона.

Своими знаниями и находками, каждая из которых имела для него свою ценность, Владислав Иванович делился легко. Поэтому-то в фондах музея сохранились не только документы и личные вещи знаменитого археолога, но и найденные им редчайшие артефакты. Посмотреть на них волгоградцы смогут на выставке «Дела давно минувших дней», которая откроется завтра, 15 апреля, в 12:00.

Накануне в память о Владиславе Мамонтове, ушедшего из жизни в 2019 году, открыли мемориальную доску на фасаде дома № 19 по улице Калинина, где он жил долгие годы.

Знаменитый ученый около 40 лет возглавлял археологическую лабораторию Волгоградского государственного социально-педагогического университета, которая теперь носит его имя. За время работы он совершил сотни выездов и даже в почтенном возрасте участвовал в раскопках с юношеским рвением. Студенты ВГСПУ знали — полевая практика с Владиславом Мамонтовым станет для них не просто полезным, но и поистине интересным времяпрепровождением.

— Каждый студент, хотя бы раз побывавший на полевой практике ВГСПУ, твердил первокурсникам проверенную на деле истину: «Езжайте! Вы не пожалеете». Конечно, сначала мы, как и все, думали о каких-то бытовых мелочах — а как спать? А как купаться? Но еще до начала раскопок мы были настроены на то, что нас ждем мегакрутое приключение. По счастливой случайности в 2015 году я, тогда еще первокурсница, попала в экспедицию к Владиславу Ивановичу. Этот человек влюбил меня в археологию так же, как влюблял в нее тысячу других школьников и студентов. Он обладал такой харизмой и такой неизмеримой любовью к своему делу, что рядом с ним было невозможно оставаться безучастным, — рассказывала корреспондентам ИА «Высота 102» участник молодежного археологического клуба «Легенда» Анастасия Гущина. — Причем, если большинство людей он заражал этим делом, как внеучебной деятельностью, то нас еще и как наукой.

Фото Молодежного археологического клуба «Легенда»/Vk.com.