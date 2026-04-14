В мае-2026 южноуральцы будут отдыхать два раза по три дня

Это будут самые короткие выходные за последние восемь лет.

В этом году отдыхать в майские праздники жители Челябинской области будут по три дня. Длинные выходные разделит полноценная рабочая неделя, напоминает ИА «Первое областное».

Праздник Весны и Труда, который южноуральцы ежегодно отмечают 1 мая, в этом году выпадает на пятницу. Следовательно, выходными будут пятница, суббота и воскресенье, 1—3 мая. В четверг, 30 апреля, рабочий день будет сокращен на один час.

За продолжительным отдыхом последуют традиционные пять рабочих дней. С субботы, 9 мая, начнутся еще одни трехдневные выходные: отдыхать будем с 9 по 11 мая включительно, так как выходной в честь Дня Победы перенесли с субботы на понедельник. В пятницу, 8‑го, рабочий день также будет сокращен на час.

Юристы отмечают, что в этом году майские выходные будут самыми короткими за последние восемь лет. Так получилось потому, что в этом году на май дополнительно не переносились выходные с новогодних и других праздников, как в предыдущие годы.

Интересно, что треть южноуральцев планируют провести майские выходные дома. И лишь 18% хотели бы отправиться в краткосрочную поездку.