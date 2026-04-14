Как научиться говорить «нет»

«Моя практика показывает: люди, которые говорят "да" через силу, через месяц неизбежно взрываются. И их взрыв в 100 раз разрушительнее, чем спокойное "нет" в начале. Я рекомендую метод "Красной линии". Перед тем как идти на встречу или брать трубку, четко пропишите: на что я согласен сегодня, а что — абсолютное табу? Например: "Я не беру рабочие звонки после 20:00". Когда приходит просьба нарушить это правило, вам не нужно придумывать отмазку — линия уже проведена. Говорите: "Это вне моих возможностей". Без драмы, без извинений».