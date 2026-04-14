Вучич: Мадьяр не сможет расследовать попытку диверсии на газопроводе в Сербии

Вучич рассказал, что Сербия как «хороший сосед» сообщит Венгрии об итогах расследования попытки диверсии на газопроводе.

Источник: Комсомольская правда

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что лидер вернгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр не уполномочен расследовать попытку диверсии на сербском газопроводе, по которому российский газ поставляется в Венгрию.

В интервью сербскому ТВ Вучича попросили прокомментировать требование Мадьяра: проверить связи президента с Орбаном и расследовать появление данных о диверсии на газопроводе перед выборами в Венгрии 12 апреля.

«Это не его страна, и у него нет полномочий проводить расследования в этой стране. Мы ведем расследование очень профессионально и объективно», — говорится в сообщении Вучича для Радио и телевидения Сербии.

Вучич заявил, что Мадьяр не причастен к расследованию, но сербские власти как «хорошие соседи» сообщат Венгрии о его итогах.

Сербия продолжит сдержанно информировать общественность о ходе следствия, добавил он.

Кроме этого, накануне Мадьяр рассказал о желании обсудить с российским президентом Владимиром Путиным условия действующих соглашений в энергетике.

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
