Вучич: Мадьяр не сможет расследовать попытку диверсии на газопроводе в Сербии

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что лидер вернгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр не уполномочен расследовать попытку диверсии на сербском газопроводе, по которому российский газ поставляется в Венгрию.
В интервью сербскому ТВ Вучича попросили прокомментировать требование Мадьяра: проверить связи президента с Орбаном и расследовать появление данных о диверсии на газопроводе перед выборами в Венгрии 12 апреля.
«Это не его страна, и у него нет полномочий проводить расследования в этой стране. Мы ведем расследование очень профессионально и объективно», — говорится в сообщении Вучича для Радио и телевидения Сербии.
Вучич заявил, что Мадьяр не причастен к расследованию, но сербские власти как «хорошие соседи» сообщат Венгрии о его итогах.
Сербия продолжит сдержанно информировать общественность о ходе следствия, добавил он.
Кроме этого, накануне Мадьяр рассказал о желании обсудить с российским президентом Владимиром Путиным условия действующих соглашений в энергетике.