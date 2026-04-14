В Хабаровске пройдёт отбор в юношеский симфонический оркестр Башмета

В Хабаровском краевом колледже искусств проведут прослушивания молодых музыкантов. Это часть национального отбора во всероссийский юношеский оркестр под руководством Юрия Башмета, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Конкурс проводится при поддержке генерального партнера оркестра — банка ВТБ. Он охватит 26 городов России. По итогам конкурса молодые музыканты получат возможность заявить о себе на профессиональной сцене и войдут в состав оркестра сезонов 2026—2028 годов.
— Создание и развитие Всероссийского юношеского симфонического оркестра уже 14 лет назад стало для меня одним из главных достижений жизни. Очень важно, что это коллектив не замкнутый: каждые 2 года мы проводим большой национальный отбор, слушаем ребят от 10 до 22 лет по всей нашей стране и даем возможность молодым музыкантам получить реальный шанс попасть в оркестр, — отметил Юрий Башмет, основатель, художественный руководитель и главный дирижер оркестра.
«ВТБ поддерживает проекты, направленные на сохранение и формирование культурного наследия России. Отбор в юношеский оркестр поможет талантливым музыкантам со всей страны проявить себя. Такие инициативы приумножают достижения русской музыкальной школы. Уверены, что конкурс откроет новые имена и создаст площадку для раскрытия их потенциала», — прокомментировала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.