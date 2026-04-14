ЖКХ сказало белорусам, куда выбрасывать пергамент для выпечки после применения

В ЖКХ Минской области сказали белорусам, куда правильнее всего выбрасывать пергамент для выпечки.
Коммунальщики обращают внимание, что пергаментную бумагу не нужно отправлять в контейнер для макулатуры. Все дело в тонком слое силикона, который обеспечивает антипригарность, термо- и влагостойкость.
«Этот слой невозможно отделить при переработке. На использованной бумаге часто остаются следы масла, жира и остатки еды. Даже небольшое количество таких отходов может испортить целую партию вторсырья», — замечают в ЖКХ.
Совет же от коммунальщиков: пергамент выбрасывать в контейнер для смешанных отходов, а для выпечки использовать многоразовые силиконовые коврики, которые легко моются и служат годами.