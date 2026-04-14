Около 80 библиотек Нижнего Новгорода примут участие в «Библионочи»

Девятого апреля, в канун всероссийского праздника «Библионочь», почти 80 городских библиотек откроют свои двери для посетителей. Акция пройдет под лозунгом «Единство народов — сила России!», что особенно резонирует с духом многонационального Нижнего Новгорода, где проживают представители более 115 этнических групп. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.
Для гостей подготовлена обширная программа: от погружения в народные ремесла посредством увлекательных мастер-классов по созданию талисманов, украшений и элементов национального костюма, до встреч с известными писателями. Ансамбли исполнять народные песни и танцы, а также на мероприятии состоится рок-концерт.
Зрителей порадуют кукольные и театральные постановки, познавательные лекции, экскурсии, фотосессии в колоритной национальной одежде, дефиле и видеосалоны с фильмами, рассказывающими о богатой культуре народов нашей страны.
