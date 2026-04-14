В Уфе водители жалуются на очереди к наркологу

В Уфе водители жалуются на огромные очереди к наркологу за справками для замены водительского удостоверения. По их словам, люди занимают места с семи утра, многие не могут получить документ даже за несколько дней. Причина ажиотажа в истечении отсрочки по замене прав, которую дали автомобилистам из-за пандемии коронавируса. Теперь все, у кого продление было автоматическим, обязаны поменять удостоверения.
В Минздраве республики со ссылкой на наркологический диспансер пояснили, что для сокращения времени ожидания трудоустраивают дополнительного регистратора. Попасть на прием к наркологу в Уфе можно по трем адресам: улица 50 лет СССР, 43 (с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:30 — для жителей Калининского и Орджоникидзевского районов), улица Братьев Кадомцевых, 8 (для Кировского, Советского и Октябрьского районов) и улица Ленина, 95 (для Демского, Ленинского и Кировского районов).