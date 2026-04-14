Народные приметы на 15 апреля: чего нельзя делать на Хороводницу?

Продолжается Светлая седмица, 15 апреля в народном календаре — Хороводница. У наших предков с этим днем было связано немало примет и обычаев. Знали они и строгие запреты, нарушение которых якобы могло обернуться бедами и потерями. Вспомним старинные традиции и правила, бытовавшие на Руси, чтобы избежать неприятностей и привлечь удачу.
Народные приметы на 15 апреля: что нельзя делать.
В третий день после Пасхи верующие продолжают посещать богослужения, принимать гостей и угощаться «крашенками». Хороводницей эту дату назвали столетия назад, поскольку люди проводили время на свежем воздухе за народными забавами и обрядовыми танцами. 15 апреля надлежало радоваться, потому многие занятия, в частности, поход на кладбище, считались нежелательными.
Запрещалось не только посещать места захоронений, но и лить слезы по ушедшим в мир иной. На Светлой Пасхальной неделе скорбь виделась неуместной.
Чтобы не накликать беду, в эту среду не нужно браться за тяжелую работу. Изнурительный труд, как говорили мудрецы на Руси, может омрачить праздник. Конечно, это не означает, что 15 апреля наши предки предавались лени. Домашние хлопоты, уход за скотиной, помощь старикам и прочие дела никуда не девались. Но работать в поле, например, никто не выходил. Мужчины не начинали строить дома, а женщины — шить одежду.
Если верите в приметы, никому не давайте взаймы 15 апреля. В старину бытовало мнение, что долг никогда не вернут. Поэтому если и хотите помочь человеку, можно дать ему ровно столько, сколько будет не жалко потерять.
15 апреля не стоит перебирать мелочь в карманах и считать деньги после наступления темноты. Наши пращуры не сомневались: это может стать причиной нищеты.
Особые приметы, связанные с этим днем, существовали для беременных женщин. Так, им не советовали есть горькое, чтобы у их ребенка не было горькой судьбы. Кроме того будущих мам предупреждали о рисках общения со старыми девами и вдовцами. Поговаривали, что из-за этого их чадо проведет всю жизнь в родительском доме, а собственной семьей так и не обзаведется.
Знали в старину и приметы для незамужних девушек. Им в этот день не разрешалось семечки грызть. Якобы у нарушившей это правило будет очень много веснушек, что сделает ее непривлекательной для женихов. Отсутствие кавалеров может грозить и тем, кто громко смеется, а также болтает ногами под лавкой.
Народные приметы на 15 апреля: что можно делать.
Как уже отмечалось, третий день после Пасхи лучше всего подходит для отдыха и семейного времяпрепровождения. Можно повидаться с близкими людьми, собрать друзей за большим столом или отправиться большой компанией к местам народных гуляний.
Наши предки знали немало веселых занятий на свежем воздухе. Это были как игры, так и хороводы. Поэтому 15 апреля называли удачным днем для знакомств. Молодые люди и девушки присматривали себе пару и просто общались.
Незамужние красавицы, мечтающие поскорее надеть подвенечное платье, просили святых о помощи. Они верили, что молитва в Светлую седмицу не останется неуслышанной.
В этот день можно и нужно помогать людям и животным. Благотворительность — важная часть православной культуры. На Руси было принято делиться с ближними и едой, и вещами. Если у человека не было материальных ценностей, он мог взять на себя часть чужих забот, например, принести дрова для обогрева жилища или поправить покосившийся забор у стариков по соседству. В Пасхальную неделю наши пращуры помимо прочего одаривали сирот, неимущих и хворых крашеными яйцами с пожеланиями здоровья и удачи.
15 апреля можно отправиться за покупками — приобрести что-то для домашнего уюта или обновить гардероб.
Народные приметы о погоде на 15 апреля.
Ясная погода на Хороводницу сулит теплое лето и позднюю осень.
Если на улице пасмурно, следующий сезон окажется холодным.
Ливень — предвестник «мокрого» лета.
Именинники 15 апреля.
В этот день именины отмечают Григорий, Ефим, Поликарп и Савва.