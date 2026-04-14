Иностранный водитель получил штраф за повторное пьяное вождение в Хабаровске.

Иностранный гражданин осуждён в Хабаровске за управление автомобилем в нетрезвом виде — это уже второе подобное нарушение в его истории, как сообщает пресс-служба суда по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным следствия, ранее мужчина привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и был лишён права управления транспортными средствами. Несмотря на это, в апреле 2025 года он вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Инцидент произошёл ночью: сотрудники Госавтоинспекции остановили машину обвиняемого и выявили признаки опьянения. Результаты освидетельствования зафиксировали содержание алкоголя на уровне 0,6 мг/л, что значительно превышает допустимую норму (0,16 мг/л).
В ходе предварительного следствия иностранец признал свою вину. Он пояснил, что взял автомобиль у знакомого после употребления спиртных напитков, чтобы съездить в магазин.
Краснофлотский районный суд г. Хабаровска признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Наказанием стал штраф в размере 200 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года. Приговор уже вступил в законную силу.
