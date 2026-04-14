Лето без безделья для детей Хабаровского края потребовал Демешин

В Хабаровске на заседании президиума правительства Хабаровского края под председательством губернатора Дмитрия Демешина обсудили, как пройдет летняя кампания для детей в 2026 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Министр образования и науки края Алексей Мокрушин доложил: по поручению губернатора уже разработана программа развития детского отдыха и оздоровления до 2030 года. В ней — акцент на занятость школьников и расширение возможностей для каникул без «пустого времени».
Финансирование летней оздоровительной кампании в 2026 году увеличили на 35 процентов. Отдельное решение — поддержка многодетных семей: им хотят дать право на бесплатные путевки в лагеря без учета дохода.
Старт летней кампании — 1 июня, завершение — в конце августа. В работе будут задействованы более 1,5 тысячи организаций: школы, спортучреждения, центры культуры и социальной сферы.
В регионе появятся и новые площадки. Среди них — военно-спортивный центр в поселке Горный, палаточный лагерь «Сокол» в Советско-Гаванском районе, а также технические лагеря на базе «Сириус27» в Хабаровске и центра «Эвристика» в Комсомольске-на-Амуре.
Отдельный акцент — занятость детей летом.
«Наши дети должны быть задействованы. И мы с вами летом должны плотно поработать для того, чтобы дети не бездельничали, а занимались конкретной деятельностью. Совершенствовали свои спортивные и образовательные компетенции и обязательно участвовали в трудовой деятельности», — отметил Дмитрий Демешин.
Он добавил, что летом проведет объезд всех социальных объектов региона, а по каждому из них должны быть готовы паспорта.
Также глава края обратил внимание на жалобы жителей: с начала года поступило 600 обращений, связанных со строительством школ и детских садов.
В планах — строительство трех школ и 13 детских садов в Хабаровской агломерации до 2030 года. Работы идут при поддержке федерального центра.
Губернатор потребовал ускорить сроки проектирования и поручил сдвинуть их ближе к началу строительного сезона. Так, проект школы на 1100 мест в Южном микрорайоне Хабаровска должны завершить уже к 1 июля 2026 года.
«Министерство образования и науки края должно заниматься непосредственно процессом обучения, качеством образования и организацией детского отдыха, а не строительством», — подчеркнул губернатор.
По итогам заседания он также поручил провести личные встречи с педагогами во всех муниципалитетах края и передать контроль за строительством школ в минстрой региона.