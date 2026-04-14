В Красноярске планируют провести детский межнациональный праздник

В Красноярске может появиться новый формат городского события — детский межнациональный праздник. С инициативой выступил глава города Сергей Верещагин на заседании Общественного совета по национальным вопросам. Идею поддержали представители диаспор и национально-культурных автономий. В краевом центре проживают представители более 130 народностей, каждая из которых сохраняет свои традиции, язык и культуру. По мнению главы города, такие инициативы помогают объединять жителей и формировать уважение к культурному разнообразию с раннего возраста. Ребятишки в ярких костюмах, с национальными угощениями, традиционными песнями и танцами покажут, какие мы все разные и как здорово, что мы вместе. Получится красивая, добрая история о патриотизме и настоящем единстве сибиряков. Определяемся с датой и приглашаем горожан к участию, — поделился Сергей Верещагин. [caption id= «attachment_364464» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Председатель региональной татарской национально-культурной автономии Вагиз Файзуллин поддержал инициативу, подчеркнув, что вовлечение детей в такие мероприятия особенно важно в раннем возрасте. Лучше всего дети запоминают язык до пяти лет, поэтому чем раньше мы вовлекаем ребят в такие мероприятия, тем лучше. Это позволяет им не отрываться от своих корней и в то же время познавать культуру страны, в которой они живут, — отметил Вагиз Файзуллин. В Год единства народов России в Красноярске уже запланировано более 200 мероприятий — от образовательных проектов до фестивалей и спортивных соревнований. Они проходят на площадках школ, детских садов и учреждений культуры. [caption id= «attachment_364463» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Добавим, что летнюю программу событий откроет Праздник русской культуры, который состоится 12 июня на острове Татышев. Гостей ждут народные забавы, ремесла и традиционные угощения. Затем в городе пройдут национальные праздники разных народов: татарский Сабантуй, киргизский Жайлоо, таджикский Сайри лолы и узбекский Ковун-сайли. Завершит сезон фестиваль «Венок дружбы», который состоится 22 августа на Центральной набережной. Все мероприятия проходят в рамках муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества», направленной на развитие межнационального взаимодействия и сохранение культурных традиций. Напомним, что 2026 год был объявлен Годом единства народов России. Соответствующий указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.