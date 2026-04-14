В России введут ГОСТ на кунжутное масло

С 1 мая 2027 года в России начнет действовать ГОСТ на кунжутное масло, который утвердил Росстандарт. Об этом со ссылкой на документ ведомства сообщает ТАСС.
Стандарт будет действовать в отношении масла, которое извлекается из семян кунжута, и предназначенное для непосредственного употребления в пищу, применения в различных отраслях пищевой промышленности.
В стандарте, разработанном Масложировым союзом России, имеется классификация масле в зависимости от степеней очистки, органолептических и физико-химических показателей. Также сть требования к вкусу, запаху, сырью и маркировке упаковки.
Напомним, в России с 1 апреля 2026 года вступил в силу первый ГОСТ на картофельные чипсы. Под действие ГОСТ попадают все виды чипсов — из свежей картошки или сырья, жареные, печеные, с солью и без.
Кроме того, в России приняли ГОСТ, позволяющий оценивать сонливость и усталость водителя с помощью искусственного интеллекта.