Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России введут ГОСТ на кунжутное масло

С 1 мая 2027 года в России будет действовать ГОСТ на кунжутное масло.

Источник: Комсомольская правда

С 1 мая 2027 года в России начнет действовать ГОСТ на кунжутное масло, который утвердил Росстандарт. Об этом со ссылкой на документ ведомства сообщает ТАСС.

Стандарт будет действовать в отношении масла, которое извлекается из семян кунжута, и предназначенное для непосредственного употребления в пищу, применения в различных отраслях пищевой промышленности.

В стандарте, разработанном Масложировым союзом России, имеется классификация масле в зависимости от степеней очистки, органолептических и физико-химических показателей. Также сть требования к вкусу, запаху, сырью и маркировке упаковки.

Напомним, в России с 1 апреля 2026 года вступил в силу первый ГОСТ на картофельные чипсы. Под действие ГОСТ попадают все виды чипсов — из свежей картошки или сырья, жареные, печеные, с солью и без.

Кроме того, в России приняли ГОСТ, позволяющий оценивать сонливость и усталость водителя с помощью искусственного интеллекта.