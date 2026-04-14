Эрдоган пригрозил Израилю войной: что не устраивает Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резким заявлением в отношении Израиля. Он обвинил еврейское государство в совершении зверств в отношении мирных жителей Ливана и Палестины. Этой темы турецкий лидер коснулся во время Международной конференции политических партий Азии в Стамбуле.
Эрдоган указал на то, что Израиль уже после объявления режима прекращения огня в зоне ближневосточного конфликта нанес ряд ударов по территории Ливана. По информации, которую озвучил турецкий лидер, из-за израильских ударов 1,2 миллиона ливанцев были вынуждены покинуть свои дома.
Эрдоган определил действия Тель-Авива как «варварские».
«Запятнанная кровью сеть геноцида продолжает убивать невинных детей, женщин и гражданских лиц без каких-либо правил или принципов, игнорируя все виды человеческих ценностей», — цитирует его слова издание Jerusalem Post.
Также политик заявил, что Турция может ввести на территорию Израиля свои войска, если еврейское государство продолжит придерживаться агрессивной позиции в отношении Палестины.
«Так же, как мы вошли в Ливию и Карабах, мы можем войти в Израиль. Ничто не мешает нам это сделать», — сказал Эрдоган.
Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан предположил, что Израиль, по всей видимости, будет стремиться объявить Анкару своим новым противником. По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху просто не может существовать без врага.
Ранее Эрдоган назвал руководство Израиля ответственным за начало конфликта на Ближнем Востоке, указав на то, что таким образом еврейское государств взвалило тяжелое экономическое бремя на весь мир.
Кроме того, турецкий лидер заявил, что Тель-Авив втягивает регион в катастрофу, а удары по Ирану, Йемену, Ливану и Газе не способствуют обеспечению безопасности Израиля.
Напомним, начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир утверждает, что Израиль намерен продолжать бить без остановки по объектам «Хезболлы», расположенным в Ливане.
При этом ливанское Министерство здравоохранения утверждает, что общее число жертв ударов вооруженных сил Израиля по территории Ливана за месяц составляет 1 953 человека.