Эксперт рассказал, куда Трамп может передислоцировать американские базы

Академик Дынкин: Трамп может передислоцировать базы США в Прибалтику.

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может из-за недовольства союзниками передислоцировать американские базы из Центральной Европы в Прибалтику, выразил мнение в интервью РИА Новости президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) имени Евгения Примакова Александр Дынкин.

«Он (Дональд Трамп — ред.) может вывести американские вооруженные силы из “провинившихся” стран. Вопрос — если выведет, то куда? На территорию США — неплохо, с точки зрения наших национальных интересов. А если на территорию “передовиков”? А это Польша и три прибалтийские страны», — считает Дынкин.

Академик напомнил, что эти страны «давно приглашают» американцев разместить базы на своей территории. Так, по его словам, еще в первый срок Трампа Варшава «мечтала» об американской базе под названием «Форт Трамп».

«Эта четверка наиболее агрессивных по отношению к России стран, да еще с большим дефицитом стратегической культуры. В таком случае возникнут дополнительные угрозы для безопасности Калининграда и наших западных границ», — подчеркнул Дынкин.

Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос «несмываемым пятном» и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы ее не оказывать. Позже вице-премьер и министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус заявил, что страна опасается вывода войск США, так как Европа нуждается в американцах, а они — в Европе.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше