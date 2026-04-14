Пьяный житель Сосновоборского округа зарубил топором одну свою собаку и ранил вторую

В Сосновоборском муниципальном округе полиция возбудила уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчина жестоко расправился с двумя своими собаками, которых держал для охраны частного дома.
В один из мартовских дней к хозяину приехал друг, они выпивали. В разгар застолья мужчине позвонили и сообщили, что его собаки якобы бегают по улице и кусают людей. Разозлившись, он взял топор и несколько раз ударил одну из собак по голове и шее. Животное скончалось на месте. Второго пса он тоже ударил топором по голове, после чего бросил обеих собак в погреб.
Позже племянник задержанного узнал о случившемся, приехал и обнаружил алабая еще живым. Он отвез раненое животное в ветеринарную клинику. У собаки диагностировали множественные глубокие резаные раны черепа.
Очнувшись на следующий день, мужчина не помнил произошедшего, уверял, что любил питомцев, кормил их и заботился о них.
Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Максимальное наказание по статье — до трех лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Алабай продолжает лечение. Вторая собака погибла.
