Авиакомпания увеличила рейсы из Уфы в Ереван

Авиакомпания Shirak увеличила программу полетов из Уфы в Ереван до двух раз в неделю.

Источник: Максим Штурм | Международный аэропорт «Уфа»

Теперь рейсы будут выполняться по средам и субботам. Вылет из башкирской столицы по средам в 19.55. Время в пути составит 3 часа 5 минут. По субботам вылет в 23.35. Время в пути чуть дольше — 3 часа 40 минут.

В обратном направлении также предусмотрены рейсы по средам и субботам. Из столицы Армении борта будут вылетать в 15.00 и в 18.50 соответственно.

Полеты выполняются на самолетах Boeing 737−500 с посадкой 131 кресло.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что Из Уфы добавятся прямые рейсы в Таджикистан. С 21 мая из Уфы можно будет полететь прямыми регулярными рейсами по маршруту «Уфа — Бохтар».