Авиакомпания увеличила рейсы из Уфы в Ереван

Теперь рейсы будут выполняться по средам и субботам. Вылет из башкирской столицы по средам в 19.55. Время в пути составит 3 часа 5 минут. По субботам вылет в 23.35. Время в пути чуть дольше — 3 часа 40 минут.
В обратном направлении также предусмотрены рейсы по средам и субботам. Из столицы Армении борта будут вылетать в 15.00 и в 18.50 соответственно.
Полеты выполняются на самолетах Boeing 737−500 с посадкой 131 кресло.
