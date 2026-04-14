В Госдуме рассказали, как избежать ссоры с соседями

Для того, чтобы жить с соседями в ладу, следует договариваться. Подобное мнение выразил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов для KP.RU.
«Ко мне обратились жители многоквартирного дома в Москве, где тек кран в запертой квартире. Попасть в нее не могли, перекрыли стояк, жильцы остались без горячей воды. Я направил обращение в органы, быстро вынесли решения. И соседи вместе с участковым поймали соседа из этой квартиры», — рассказал Нилов.
Однако, по его словам, если сосед начинает нарушать права, то молчать не следует. Например, если сосед разводит антисанитарию в своем помещении — нужно не медлить и обратиться в Роспотребнадзор.
Как стало известно ранее, Госдума РФ рассмотрит увеличение штрафов за антисанитарию в квартирах в 10 раз.