Минские коммунальщики объяснили, почему содержимое контейнеров для раздельного сбора отходов загружается в один мусоровоз

ЖКХ: отходы в контейнерах для бумаги, стекла и пластика загружает один мусоровоз.

Источник: Комсомольская правда

Минское городское жилищное хозяйство объяснило агентству «Минск-Новости», почему содержимое контейнеров для раздельного сбора отходов загружается в один мусоровоз.

Комментируя вопрос от минчанина, который стал свидетелем такого способа вывоза мусора из емкостей для бумаги, стекла и пластика, коммунальщики подтвердили: это не ошибка.

«С февраля 2025 года в многоквартирном жилищном фонде столицы осуществлен переход на более эффективную систему сбора в смешенном виде упаковки из бумаги и картона, пластика и стекла в один контейнер», — говорят в МГЖХ.

То есть мусор в городе собирают два вида спецмашин. Одни вывозят твердые коммунальные отходы, а вторые — смешанные вторичные материальные ресурсы. Наклейками с аббревиатурами «ТКО» и «ВМР» помечены и сами контейнеры.

