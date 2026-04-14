Минские коммунальщики объяснили, почему содержимое контейнеров для раздельного сбора отходов загружается в один мусоровоз

Минское городское жилищное хозяйство объяснило агентству «Минск-Новости», почему содержимое контейнеров для раздельного сбора отходов загружается в один мусоровоз.
Комментируя вопрос от минчанина, который стал свидетелем такого способа вывоза мусора из емкостей для бумаги, стекла и пластика, коммунальщики подтвердили: это не ошибка.
«С февраля 2025 года в многоквартирном жилищном фонде столицы осуществлен переход на более эффективную систему сбора в смешенном виде упаковки из бумаги и картона, пластика и стекла в один контейнер», — говорят в МГЖХ.
То есть мусор в городе собирают два вида спецмашин. Одни вывозят твердые коммунальные отходы, а вторые — смешанные вторичные материальные ресурсы. Наклейками с аббревиатурами «ТКО» и «ВМР» помечены и сами контейнеры.
Ранее мы писали, что принесет в Беларусь антициклон «Куирин» и его борьба с циклоническим вихрем на неделе по 19 апреля.
Также Минкультуры Беларуси раскрыло, какие ценности пытается вернуть в страну из Германии.