Сотрудник психбольницы получил срок за убийство пациента в Хабаровске

ВЛАДИВОСТОК, 14 апр — РИА Новости. Сотрудник медучреждения психиатрической помощи в Хабаровске, который во время работы пьяным избил пациента, от чего тот скончался, приговорен к 12 годам колонии, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В суде установлено, что в январе 2022 года подсудимый, который был сотрудником медучреждения, специализирующегося на психиатрической помощи, находясь в состоянии алкогольного опьянения во время выполнения своих рабочих обязанностей, нес5олько раз ударил потерпевшего, что привело к его смерти. В прокуратуре подтвердили РИА Новости, что погибший был именно пациентом медицинского учреждения.
«Суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком в 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Ведомство отмечает, что фигурант дела осужден по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).