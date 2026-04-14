Школьники из Хора переиграли в футбол сверстников из китайского города Яньцзы

Юные футболисты поселка Хор района имени Лазо Хабаровского края провели серию игр со сверстниками из китайского города Яньцзы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», воспитанники спортивной школы «Икар» показали отличный результат, вернувшись из Китая с победой.
Спортсмены продемонстрировали отличную игру, проявляя не только мастерство, но и невероятную волю к победе.
— Признаюсь, нам было непросто. Наша команда играет в футзале, а китайские соперники играют в мини-футбол. Поэтому это были для нас совершенно непривычные условия с другими правилами, с другими воротами и другим мячом. Тем не менее ребята справились очень достойно, — сообщил директор спортивной школы «Икар» Валентин Илик.
Первая игра хабаровчан в своей группе завершилась счетом 5:4, вторая игра — со счетом 2:2.
— Для ребят победа — это подтверждение того, что их совместные усилия, упорные тренировки и взаимовыручка не прошли даром, — прокомментировал Валентин Илик.