Золото и серебро на 34 млн спрятали в детской переноске в Хабаровске

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела о незаконном хранении и перевозке партии драгоценных металлов. Общая стоимость изъятого — около 34 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным следствия, 61-летний житель Николаевского района хранил рассыпное золото и серебро у себя в гараже, а затем решил перевезти его в Хабаровск.
Операция по задержанию прошла в октябре прошлого года. Сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю совместно с экипажем Госавтоинспекции остановили микроавтобус в районе села Краснознаменка Хабаровского района. В салоне находился мужчина вместе с семьёй.
Поначалу он утверждал, что запрещённых грузов не перевозит. Однако в ходе проверки автомобиль направили в Хабаровск для дальнейшего осмотра. Именно там в детской переноске был обнаружен свёрток с сыпучим веществом — почти 3,5 килограмма.
Экспертиза установила: в составе — золото и серебро. Чистого золота оказалось более 3 килограммов, серебра — почти 400 граммов. Стоимость партии по курсу Центробанка на момент изъятия — 33 миллиона 744 тысячи рублей.
Следствие также установило, что следы вещества обнаружены на руках и одежде мужчины.
Обвиняемый пояснил, что якобы нашёл пакет с минеральным сырьём в тайге по пути на рыбалку. Зная о запрете оборота драгоценных металлов, он спрятал находку в гараже в посёлке Многовершинный, а затем решил перевезти её в Хабаровск.
В рамках дела, возбуждённого следственной частью СУ УМВД России по Хабаровску, собрана доказательственная база по статье о незаконном обороте драгоценных металлов.
На время следствия мужчина находился под подпиской о невыезде. Также был арестован его автомобиль стоимостью 1,7 миллиона рублей как обеспечительная мера.
Материалы дела направлены в суд.