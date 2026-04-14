В Сосновоборском округе мужчина стал фигурантом дела после расправы над своими собаками

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Сосновоборском муниципальном округе возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя по факту жестокого обращения с животными.

Источник: НИА Красноярск

По данным полиции, мужчина содержал во дворе частного дома двух собак — алабая и беспородную. В один из мартовских дней после застолья с приятелем ему сообщили, что его питомцы якобы бегают по улице и проявляют агрессию.

После этого, как установили полицейские, мужчина взял топор и нанес удары одному из животных — собака погибла на месте. Вторую он также ранил, после чего оставил животных в погребе.

О произошедшем стало известно родственнику фигуранта. Он обнаружил алабая живым и доставил его в ветеринарную клинику. У собаки диагностированы тяжелые травмы головы, она находится на лечении.

Сам подозреваемый на следующий день сообщил, что не помнит произошедшего. По его словам, он ухаживал за животными и они не проявляли агрессии.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, сообщили в краевом МВД.

