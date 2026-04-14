В нижегородском аэропорту им. Чкалова снова введены ограничения на полеты

Меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.

Источник: Нижегородская правда

Уже второй день подряд в аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде вводятся ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Сегодня, 14 апреля, ограничения на полеты были введены в 06:00. Меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров. Судя по онлайн-табло аэропорта, на данный момент задерживается отправление рейса в Калининград и прилет самолета из Минеральных вод.

Напомним, что вчера, 13 апреля, рано утром тоже вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. В результате были задержаны семь рейсов. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме спустя пять часов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в нижегородском аэропорту открылась выставка исторической недвижимости.