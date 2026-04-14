Кучеров во второй раз в карьере достиг отметки в 130 очков за сезон НХЛ

Ранее Кучеров достигал рубежа в 130 очков в сезоне-2023/24, тогда россиянин набрал 144 очка в 81 матче регулярного чемпионата (44 гола + 100 результативных передач). Кучеров стал 10-м игроком в истории НХЛ, набравшим как минимум 130 очков в двух сезонах. Ранее добраться до этой отметки удавалось Уэйну Гретцки (13 сезонов), Марио Лемье (6), Филу Эспозито (4), Марселю Дионну, Коннору Макдэвиду (оба по 3), Яри Курри, Ги Лафлёру, Бобби Орру, Стиву Айзерману (все — по 2).