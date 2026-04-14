Участник спецоперации Ухаботин стал врио главы Ольгинского округа Приморья

Участник спецоперации Александр Ухаботин назначен временно исполняющим полномочия главы Ольгинского муниципального округа Приморья. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Кожемяко, а к своим новым обязанностям Ухаботин приступил уже 7 апреля. Подробнее — в материале «КП — Владивосток».
В администрации округа подчеркнули, что новый руководитель — опытный управленец: ранее он возглавлял Сунятсеновское поселение в Михайловском районе. Его участие в СВО в муниципалитете назвали доказательством «ответственности, организаторских способностей и преданности делу». При этом в Приморье продолжается конкурсный отбор на пост главы Ольгинского округа, документы принимаются до 6 мая.
Ухаботин продолжил череду назначений участников СВО на руководящие должности в регионе. Например, в декабре 2025 года главой Лазовского округа стал боец Рафик Манукян. Предшественница Ухаботина Екатерина Ванникова, ушедшая на фронт санитарным инструктором, сейчас работает заместителем директора краевого центра соцобслуживания по работе с ветеранами СВО и их семьями.