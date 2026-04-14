В Самарской области минимущество продает несколько зданий

Министерство имущественных отношений Самарской области выставило на торги сразу несколько объектов недвижимости в разных городах и районах региона. Информацию об этом можно найти на федеральной площадке для торгов.
Среди лотов есть нежилое здание с земельным участком в Красноглинском районе Самары, на улице Сергея Лазо. Его продают за 50 миллионов рублей.
В Сызрани на торги выставили бывшую производственную базу автошколы и нежилое помещение площадью чуть более 45 квадратных метров. В Большечерниговском районе минимущества продает помещение, а в Камышлинском районе — отдельное здание с земельным участком.