Депутат Панеш раскрыл, кто может получить пенсию в 440 тысяч одной суммой

Многие россияне могут получить пенсионные накопления единовременно, а не в виде ежемесячной прибавки. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
Он пояснил, что в 2026 году такое право есть у граждан, если расчетный размер накопительной пенсии составляет менее 10 процентов от прожиточного минимума пенсионера, то есть 1 628,8 рубля. В этом случае все средства можно получить одной выплатой. Максимальный порог накоплений для этого составляет 439 776 рублей.
По его словам, воспользоваться выплатой могут мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет, не получившие право на страховую пенсию, а также инвалиды и лица, потерявшие кормильца. Накопления формировались у работавших официально в 2002—2013 годах, после чего взносы были заморожены.
Депутат добавил, что при наличии средств маткапитала или софинансирования возможна комбинация выплат. Узнать сумму накоплений можно через «Госуслуги» или СФР, иначе средства останутся на счете и будут выплачиваться в виде небольшой ежемесячной прибавки, передает Lenta.ru.
Социальный фонд 1 апреля провел перерасчет пенсии для более четырех миллионов человек. Индексация составила 6,8 процента и была установлена по уровню роста прожиточного минимума за 2025 год.