Подросток в США нашел человеческие останки во время велосипедной прогулки

В американском городе Хьюстон, штат Техас, школьник обнаружил останки предполагаемой жертвы убийцы. Об этом 10 апреля сообщил телеканал ABC.
Во время прогулки на велосипеде в районе водохранилища Addicks, в пересохшем резервуаре, который заполняется лишь при наводнениях, он заметил человеческие останки. Юноша позвал прохожего, и тот, поняв, что перед ними тело, немедленно вызвал экстренные службы.
Прибывшие полицейские установили, что останки принадлежат женщине. На теле обнаружили повреждения, что дало основания предположить, что смерть была насильственной.
Следователи отмечают, что говорить о подозреваемых преждевременно, однако обстоятельства произошедшего вызывают серьезные вопросы. Расследование продолжается, передает телеканал.
