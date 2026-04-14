США заявили, что ударили по судну якобы наркоторговцев в Тихом океане

Американские военнослужащие нанесли удар по судну, которые якобы использовалось наркоторговцами в Тихом океане. В результате атаки погибли два человека. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщило Южное командование вооруженных сил страны.

— По приказу главы Южного командования Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа «Южное копье» нанесла 13 апреля смертельный удар по судну, — написали на странице командования в соцсети X.

Согласно информации американской разведки, судно якобы шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика.

14 февраля Вооруженные силы США нанесли удар по судну, которое якобы занималось контрабандой наркотиков в Карибском море. В результате случившегося погибли три члена экипажа корабля. Американские военнослужащие не пострадали.

10 февраля американские войска ударили по судну в Тихом океане, которое, предположительно, принадлежало наркотеррористам. В результате атаки погибли два члена экипажа корабля.

