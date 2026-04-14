В Минздраве обновили список стратегически значимых лекарств

В России перечень стратегически значимых лекарств пополнился 206 препаратами.

Источник: Комсомольская правда

В Минздраве сформировали новый перечень стратегически значимых лекарственных средств. Новый вариант пополнился 206 препаратами. Об этом со ссылкой на проект министерства сообщает РИА Новости.

В списке два раздела: в первом указан 61 препарат, во втором — еще 145 лекарств. До этого в перечне были международные непатентованные наименования 215 средств. Ряд препаратов в ведомстве из списка исключили, включая бензатина бензилпенициллин, бозентан, прокарбазин.

Ранее в России обновили перечень жизненно необходимых препаратов и добавили восемь новых лекарств. По словам главного внештатного клинического фармаколога Минздрава РФ Владимира Петрова, теперь в перечне ЖНВЛП на восемь препаратов больше.

До этого Минпромторг обновил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. Теперь в него ко всему прочему входят несколько марок машин из Китая.