В Минздраве обновили список стратегически значимых лекарств

В Минздраве сформировали новый перечень стратегически значимых лекарственных средств. Новый вариант пополнился 206 препаратами. Об этом со ссылкой на проект министерства сообщает РИА Новости.
В списке два раздела: в первом указан 61 препарат, во втором — еще 145 лекарств. До этого в перечне были международные непатентованные наименования 215 средств. Ряд препаратов в ведомстве из списка исключили, включая бензатина бензилпенициллин, бозентан, прокарбазин.
Ранее в России обновили перечень жизненно необходимых препаратов и добавили восемь новых лекарств. По словам главного внештатного клинического фармаколога Минздрава РФ Владимира Петрова, теперь в перечне ЖНВЛП на восемь препаратов больше.
