Под Ростовом из-за девушки-водителя пожилая женщина врезалась на машине в дерево

Дорожно-транспортное происшествия случилось в понедельник, 13 апреля на автодороге «Новочеркасск-Каменоломни». По предварительным данным, 21-летняя девушка за рулем «Рено Логан» на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу «Ладе Калине» под управлением 67-летней женщины. Машины столкнулись, после чего отечественный автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Женщина-водитель получила травмы.