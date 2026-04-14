Миграция лосей в Омской области повышает риск ДТП

С апреля по май, после возвращения с мест зимовок из северных районов, лосихи готовятся произвести на свет новое потомство, а своих подросших годовалых лосят отгоняют от себя. В связи с этим молодые животные начинают хаотично перемещаться в пределах привычной среды обитания. На этом фоне ночью и рано утром повышается вероятность возникновения ДТП.