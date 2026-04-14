Миграция лосей в Омской области повышает риск ДТП

Жителей Омской области предупреждают о начале весенней миграции лосей. Как сообщили в региональном управлении по охране животного мира, она продлится до июля.
С апреля по май, после возвращения с мест зимовок из северных районов, лосихи готовятся произвести на свет новое потомство, а своих подросших годовалых лосят отгоняют от себя. В связи с этим молодые животные начинают хаотично перемещаться в пределах привычной среды обитания. На этом фоне ночью и рано утром повышается вероятность возникновения ДТП.
«Помните: встреча с лосем на дороге смертельно опасна! Из-за высокого центра тяжести при столкновении с автомобилем животное падает прямо на капот и лобовое стекло, оставляя водителю практически нулевые шансы на выживание», — уточнили в учреждении.
Чтобы избежать трагедии, водителям дают следующие советы в случае, если они заметили лося вблизи дороги или на проезжей части:
Немедленно снизьте скорость вплоть до полной остановки. Не приближайтесь к животному и не пытайтесь его объехать на высокой скорости. Не привлекайте внимание лося звуковым сигналом, светом фар или иными действиями — это может спровоцировать агрессивное поведение. Плавно покиньте опасный участок на низкой скорости только после того, как животное уйдет на безопасное расстояние.
Если вам кажется, что лосю требуется помощь, не пытайтесь делать это самостоятельно. В ведомстве напоминают, что любое изъятие диких животных из среды их обитания без соответствующего разрешения расценивается как правонарушение.
Кроме того, за сбитое дикое животное виновник ДТП обязан возместить ущерб. Оставление водителем места аварии влечет за собой лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест до 15 суток.