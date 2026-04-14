Благотворительная программа Богучанской ГЭС охватила важнейшие сферы жизни Кежемского округа

Совет директоров АО «Богучанская ГЭС» утвердил Программу благотворительной и спонсорской деятельности предприятия на 2026 год.
Расходы на реализацию проектов в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и социально-экономического развития Кежемского округа превысят 12,2 млн рублей. Программа сформирована в соответствии с запросами органов власти, учреждений и жителей округа, поступившими на станцию в прошлом году. Энергетики окажут помощь в формировании комфортной городской среды, поддержат проекты общественных объединений, благотворительных фондов и некоммерческих организаций.
Приоритетным направлением Программы остается поддержка подрастающего поколения. На средства энергетиков детские сады Кодинска приобретут оборудование для профилактики респираторных заболеваний и повышения иммунитета, а также наборы для обучения базовому программированию и робототехнике, проведения экспериментов и развивающих занятий. Городским школам выделены средства на класс робототехники и мультимедийное оборудование актового зала, в котором проходят собрания, концерты и другие мероприятия.
Многолетнее плодотворное сотрудничество Богучанской ГЭС с Центром дополнительного образования в 2026 году продолжит оснащение тематического энергетического класса. В нем будет создано оформление по уникальному дизайн-проекту, установят новейшее учебное оборудование и мебель. Проект будет содействовать реализации в Кежемском округе планов министерства энергетики и минпросвещения РФ по пропаганде инженерных специальностей и привлечению выпускников школ в базовую отрасль экономики страны.
Летом 2025 года в Кежемском округе были созданы трудовые отряды из подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Опыт показал, что спрос на временное трудоустройство школьников превышает предложение, поэтому в Программу включен проект Молодежного центра — он позволит летом 2026 года сформировать дополнительный отряд из нескольких десятков подростков.
Для Кежемской больницы в Программе заложены средства на приобретение установки визуализации вен: прибор поможет врачам точно определять положение кровеносных сосудов и повысить качество медицинских процедур. Отвечая на запросы читателей, Кежемская библиотека при поддержке станции закупит сервер для хранения информации, благодаря которому жители округа многие услуги будут получать он-лайн.
Кежемский историко-этнографический музей получит офисную технику и новую мебель для посетителей, а Комплексный центр социального обслуживания — мягкую мебель и развивающие центры в комнату ранней помощи семьям, имеющим детей с особыми потребностями здоровья. В Программу включены средства на закупку оборудования спортивной школы Кежемского округа и спортсекций в других учреждениях.
В 2025 году Программа благотворительной деятельности АО «Богучанской ГЭС» была увеличена и исполнена на сумму 12,2 млн рублей, что на 25,6% больше, чем в 2024 году (9,74 млн). Энергетики передали администрации Кежемского округа материалы для благоустройства улиц населенных пунктов. На средства станции администрация Кодинска приобрела оборудование спасательной службы городского пляжа, новогоднюю елку и детскую горку. В 2025 году благодаря энергетикам установлена детская площадка в деревне Тагара, обновлено акустическое оборудование ДК «Рассвет» и фонды Кежемской районной библиотеки, Спортивная школа получила инвентарь секции легкой атлетики, а в Центре дополнительного образования открыт класс виртуальной реальности. При содействии благотворительных организаций оказана помощь жителям города и участникам СВО, приходу храма Покрова Пресвятой Богородицы выделены средства на ремонт одного из зданий.