Благотворительная программа Богучанской ГЭС охватила важнейшие сферы жизни Кежемского округа

В 2025 году Программа благотворительной деятельности АО «Богучанской ГЭС» была увеличена и исполнена на сумму 12,2 млн рублей, что на 25,6% больше, чем в 2024 году (9,74 млн). Энергетики передали администрации Кежемского округа материалы для благоустройства улиц населенных пунктов. На средства станции администрация Кодинска приобрела оборудование спасательной службы городского пляжа, новогоднюю елку и детскую горку. В 2025 году благодаря энергетикам установлена детская площадка в деревне Тагара, обновлено акустическое оборудование ДК «Рассвет» и фонды Кежемской районной библиотеки, Спортивная школа получила инвентарь секции легкой атлетики, а в Центре дополнительного образования открыт класс виртуальной реальности. При содействии благотворительных организаций оказана помощь жителям города и участникам СВО, приходу храма Покрова Пресвятой Богородицы выделены средства на ремонт одного из зданий.