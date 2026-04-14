Более 41 тысячи семей Хакасии выбрали интерактивное ТВ «Ростелекома»

«Ростелеком» отметил рост популярности интерактивного телевидения Wink в Хакасии: за год число пользователей увеличилось на 10%.
Сегодня более 41 тысячи семей региона выбирают отечественный онлайн-кинотеатр для просмотра фильмов, сериалов и развлекательного контента.
«Увеличение числа пользователей объясняется несколькими причинами. Первостепенная — расширение волоконно-оптической сети, благодаря которой цифровое телевидение всё больше становится доступным как в городских квартирах, так и в частных домах сёл и деревень. Другой важный фактор — максимальное удобство интерактивного ТВ: в отличие от кабельного, оно позволяет ставить эфир на паузу и смотреть архивные передачи», — рассказала директор по работе с массовым сегментом Красноярского филиала «Ростелекома» Наталья Баженова.
«Сегодня интерактивное ТВ Wink объединяет современные технологии передачи данных с богатым выбором российского и зарубежного контента. Рост аудитории в Хакасии показывает — люди выбирают качество, когда это возможно. Мы продолжим расширять интернет-инфраструктуру “Ростелекома” и доступ к цифровому телевидению в регионе», — отметил замдиректора Красноярского филиала «Ростелекома» Денис Зиновьев.
В онлайн-сервисе «Ростелекома» — 80 тысяч фильмов и сериалов, включая оригинальные кинопроекты, более 300 телеканалов, аудиокниги, познавательные программы.
