Число пенсионеров сокращается в Омской области

Уполномоченный по правам человека Омской области Ирина Касьянова предоставила доклад о численности пенсионеров и уровне пенсий в регионе.
Так, по данным регионального отделения Социального фонда России за 2025 год, в Омской области проживают 489 505 человек, получающих страховую пенсию. Это на 12,7 тысячи человек меньше, чем в 2024 году.
Численность работающих пенсионеров составила 86 814 человек, что также меньше показателей предыдущих годов. В этом сегменте наблюдается ежегодное сокращение на 4 тысячи человек. Почти 1300 омских пенсионеров нашли работу в 2025 году благодаря «Кадровым центрам».
Средняя пенсия в Омской области по итогам года составляла 22 112 рублей. За год пенсия выросла чуть более чем на 2 тысячи рублей. Средняя пенсия по старости — 23 396,5 рубля.
Ранее мы писали, что с 1 апреля в Омской области социальные пенсии проиндексированы на 6,8%. Их получают граждане, у которых при достижении пенсионного возраста нет необходимого трудового стажа или накопленных баллов. Минимальный размер такой пенсии в регионе составил чуть более 9 тысяч рублей.