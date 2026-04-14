Губернатор Омской области направил дополнительно 660 млн рублей на образование

По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2026 год, а также на плановый период 2027 и 2028 годов внесли изменения. Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Омской области.
На сферу образования дополнительно направили 660 миллионов рублей из регионального бюджета. Деньги предусмотрены на выплату заработной платы работникам с учётом увеличения минимального размера оплаты труда.
«Это решение позволит обеспечить стабильное функционирование отрасли и выполнить все обязательства по оплате труда», — отметил глава региона в своём телеграм-канале.