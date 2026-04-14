В России изменили правила подсчета стажа для начисления пенсий

При подсчете страхового стажа время ухода за ребенком до полутора лет будет учитываться вместе со временем трудовой деятельности. Ранее существовало ограничение — «декретный» стаж мог составлять не более шести лет. То есть прежде декретный отпуск учитывался максимум для четырех детей, даже если фактически их было больше. Сейчас же в счет стажа будет идти весь срок ухода за детьми до полутора лет, что позволит увеличить размер пенсий многодетным семьям.